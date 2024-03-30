عادة تساعد على خفض سكر الدم في 5 دقائق.. احرص عليها

توجد طريقة بسيطة يُمكن الاعتماد عليها لخفض مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، إذ أكدت عدد من الدراسات الجديدة أن مستوى السكر يزداد في الدم بعد تناول الطعام مباشرة خاصة عندما يحتوي على الكربوهيدرات، ولا تعود مستويات السكر من تلقاء نفسها إلى مستوى ما قبل الوجبة عند مرضى السكري إلا باتباع خطوة بسيطة يبدأ مفعولها في أقل من 5 دقائق.. فما هي؟.

عادة تساعد على خفض نسبة سكر الدم

المشي الخفيف لمدة 5 دقائق فقط بعد تناول الطعام يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، إذ تبدأ العضلات في استخدام الجلوكوز الموجود في الطعام بمجرد المشي للحصول على الطاقة، وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم، وأكدت العديد من الأبحاث المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي أن المشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يخفض مستويات السكر في الدم بمقدار كبير.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، اخصائي أمراض الباطنة والسكر، إلى طرق طبيعية تُساعد على خفض نسبة السكر في الدم، منها تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب والبطاطا والأفوكادو؛ لأن الالياف من الأطعمة بطيئة الهضم، ما يعني عدم سريان السكر سريعًا في مجرى الدم، كما نصح بالابتعاد عن مصادر القلق والتوتر والإجهاد للحفاظ على مستويات السكر بالدم.

شرب كميات وفيرة من الماء

وأضاف عبد الوهاب في حديثه لـ«الوطن»، أن الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء يُعد من الطرق الطبيعية لتخفيض سكر الدم، لأن الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق التبول وفي حالة قلة شرب الماء فيصبح من الصعب إخراج السكر الزائد من الجسم، ويُساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على المعادن الهامة للجسم كالمكسرات والموز على ضبط نسبة السكر في الدم.

ويُنصح بالتقليل من تناول الكربوهيدرات للحفاظ على نسبة السكر الجيدة، فضلا عن ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم، لأن النوم لفترات قليلة يتسبب في ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية بالدم، وبالتالي يحدث ارتفاع نسبة السكر بالدم.