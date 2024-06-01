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ياسمين رئيس تشارك جمهورها بصورة جديدة من حفل زفافها

كتب:

ياسمين محمود
09:46 م | السبت 01 يونيو 2024
زفاف ياسمين رئيس

زفاف ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور، «انستجرام»، أحدث صورة لها من حفل زفافها الذي أقيم منذ أيام على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز.

اقتصر حفل زفاف ياسمين رئيس على الفنانين، والأصدقاء والأقارب، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني لتهنئتها على زفافها، وفي مقدمتهم دينا الشربيني، وميرهان حسين، وكريم فهمي.

فيلم الفستان الأبيض

تشارك الفنانة ياسمين رئيس، في بطولة فيلم «الفستان الأبيض»، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، وآخرين، بالإضافة إلى نجاحها الكبير في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال.

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