موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 ورياض الأطفال في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد التقديم في المدارس التجريبية 2024 ورياض الأطفال في الإسماعيلية، «رسمي ولغات»، لمدة شهر من اليوم السبت 1 يونيو، إذ يمكن التقديم إلكترونيا في جميع الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم.

شروط وموعد تقديم المدارس التجريبية 2024 ورياض الأطفال في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم، إن هناك عدة شروط للتقديم في المدارس التجريبية 2024 ورياض الأطفال في الإسماعيلية، تضمنت ألا يقل سن الطفل المُتقدم عن 4 سنوات.

وأضاف البيان أن المديريات التعليمية المُقسمة على 7 مراكز في المحافظة، هي المسؤولة عن التنسيق للمدارس التجريبية الموجودة بنطاق المديرية، طبقاً للكثافة بها وظروفها، مُشيرا إلى أن التقديم في جميع المدارس إلكتروني فقط.

كيفية إنهاء أوراق التقديم المدارس التجريبية 2024 ورياض الأطفال في الإسماعيلية؟

وقال البيان أنه فور قبول أوراق التقديم في المدارس التجريبية 2054 ورياض الأطفال بالإسماعيلية، سيتم إتاحة دفع المصاريف، ومٌتابعة نتيجة القبول المبدئي على أن يتم تسليم الملف الورقي الخاص بالطالب لاستقبال فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه.

ووجه الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية بمساعدة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني عن طريق مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة، بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المٌميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.