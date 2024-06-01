موعد التقديم في المدارس التجريبية 2024 بمحافظة الدقهلية.. يستمر لمدة شهر

أعلنت حسناء صادق، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بمحافظة الدقهلية، تحديد موعد التقديم في المدارس التجريبية 2024، يأتي ذلك في ظل بحث أولياء الأمور عن التفاصيل الكاملة للتقديم في المدارس التجريبية إذ إن الفرصة مٌتاحة لمدة شهر.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بالدقهلية

وأشارت حسناء صادق، أنه جرى تحديد موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في الدقهلية بداية من اليوم السبت1 يونيه لآخر الشهر أي لمدة 30 يوما، من خلال الدخول على رابط تسجيل طلبات التقدم للمستوى الأول رياض أطفال للمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ يجري الدخول على الموقع من هنا والتسجيل.

تعليمات عند التقديم للمدارس الرسمية اللغات بالدقهلية

وأشارت أنه يمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.

- يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة لكن على نوعية تعليم واحدة فقط.

- يجب على ولي الأمر مٌقدم الطلب الإلكتروني تسجيل بياناته بدقة.

- يجب كتابة عنوان السكن.

- تحديد المحافظة الراغب في تقديم طلب التقدم بها بدقة، لأنه لن يتمكن من تعديلها بعد الحفظ.

وأضافت أنه يجب على ولي الأمر الحفظ و طباعة استمارة التقدم بعد الانتهاء من التسجيل، والاحتفاظ بالاستمارة لحين إعلان التنسيق.