موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء.. إليك الشروط

يترقب أولياء الأمور موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء مما يمنح التلاميذ الفرصة لاختيار مؤسسة تعليمية تلبي تطلعاتهم وتحدد رغبات أولياء الأمور التعليمية في المستقبل على أن يكون عمر الطفل بين 4 و6 سنوات في 1 أكتوبر 2024.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء مؤكدًا أن التقديمات للمدارس ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمحافظة بدءا من اليوم السبت.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء مستمر لمدة شهر

وصرح «رضوان» في بيان بأن التقديم للمدارس للمدارس التجريبية بالمحافظة سيبدأ بالأطفال الأكبر سنًا ولهم الأولوية في التقديم حيث تستعد المدارس التجريبية بدءا من اليوم السبت في استقبال التقديمات حتى 30 يونيو.

وأشار إلى أن مدارس المحافظة تلقت بيانًا موحدًا مرفق به الشروط الخاصة بالتقديم والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين على أن يكون عمر المتقدمين 4 و6 سنوات بتاريخ 1 أكتوبر من العام الجاري 2024.

شروط التقديم في المدارس التجريبية 2024 محافظة شمال سيناء

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية وهي شهادة ميلاد حديثة للطفل وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة شخصية حديثة للطفل، بالإضافة إلى وصل مياه أو كهرباء مرفق باسم الأب أو الجد وبطاقة صحية خاصة بالطفل.