المدة القانونية لصرف منحة الزواج للابنة.. كم سنة بعد الزفاف؟

حدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالات يتم فيها صرف المعاش للمُستحقين بعد وفاة الشخص المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتُصرف في أشكال عدة منها «منحة الزواج، منحة القطع، أو مصاريف الجنازة».

صرف معاش للابنة المُقبلة على الزواج

ويتم صرف معاش للابنة المُقبلة على الزواج وهو ما يُسمى بـ«منحة الزواج»، ولكن يجب أن يتم صرف هذه المنحة في وقت معين وبعد مرور هذه الفترة لا يجوز صرفها.

المدة القانونية لصرف منحة الزواج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المدة القانونية لصرف منحة الزواج للابنة.

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إن منحة الزواج يتم صرفها للابنة عن معاش والدها المتوفى المؤمن عليه مرة واحدة فقط، ولكن هناك مدة محددة يجب أن تتقدم الابنة بطلب حتى يتم صرف المنحة لها.

وأضافت المصادر، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن المنحة التي تستحقها الابنة والتي تُسمى بـ«منحة الزواج» قد تسقط عنها إذا لم تتقدم بطلب للحصول عليها وصرفها، وذلك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.