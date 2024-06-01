«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «ليال عشر» احتفالا بقدوم شهر ذي الحجة

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة جديدة بعنوان «ليال عشر»، احتفالا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالطاعات والعبادات وفضل الصيام والقيام في هذا الشهر.

نشر الوعي الديني

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة «ليال عشر» تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية.

الاهتمام بعقلية النشء والشباب

كما أشار «الصبروط» إلى الاهتمام بعقلية النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية والابداعية، وذلك باعتبار مرتكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى التنوير والتنمية بالتعاون والتشبيك بين مؤسسات الدولة لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

يتم التدشين بقاعة الإجتماعات بمديرية الشباب والرياضة يوم الاثنين 3 يونيه ، وفي مركز شباب صنافير بادارة شباب قليوب ، ونادي القناطر الخيرية بادارة شباب القناطر الخيرية ، ومركز شباب 15 مايو بادارة شباب شبرا الخيمة، ومركز شباب الخانكة بادارة شباب الخانكة ، ومركز شباب دندنا بادارة شباب طوخ، وبمركز شباب المنشأة الكبري بادارة شباب كفر شكر، بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها، ومركز شباب كفر شبين بادارة شباب شبين القناطر.

فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

وتستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحج و ذكرى فداء اسماعيل عليه السلام لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب.