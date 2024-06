من أجل أطفال غزة.. لاعبو كرة قدم عالميون يدعمون فلسطين بقيادة نجم مصري

منذ ساعات قليلة، أقيمت مباراة خيرية بين أصدقاء اللاعب المصري سام مرسي، نجم نادي إيبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، واللاعب أنور الغازي نجم نادي آياكس الهولندي، من أجل دعم أطفال غزة ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ومن المقرر أن يتم التبرع بجميع عوائد المباراة الخيرية، إلى المؤسسات التي تدعم غزة، بعد مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء في صحيفة «أي نيوز» الإنجليزية.

اللقاء الخيري حضره العديد من نجوم كرة القدم، على رأسهم سام مرسي وأنور الغازي، بالإضافة إلى نجم برشلونة المعتزل إريك أبيدال، ولاعب السيتي وأرسنال السابق بكاري سانيا، بالإضافة إلى لاعبين مثل: «يونس قابول وريان كولي وراضى الجعايدي، وياسين النياح وعلي الحمادي وأوسو سيسي وعدلان قديورة، وعبد الله ديكوري لاعب إيفرتون، وحمزة قديوري لاعب بليستر، وفان دي بيك، وأداما تراوري».

Some of the worse scenes I’ve ever saw, rafah needs to be saved now !! https://t.co/i1Fd8BmqHz