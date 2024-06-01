سر لافتة رفعها جمهور بورسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال.. ما علاقتها بغزة؟

منذ دقائق انطلقت صافرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، بين فريقي بورسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، إذ فوجئ المتابعين بلافتة يحملها جمهور الفريق الألماني، سجل بها اعتراضه على صفقة قامت بها إدارة النادي قبل أيام من مباراة النهائي.

جمهور فريق بورسيا دورتموند، حمل لافتات يهاجم فيها أحد أشهر الشركات المصنعة للأسلحة في ألمانيا، التي تعد راعي جديد لفريقهم، ووصفوا الصفقة بأنها «غسيل أموال أسلحة».

بورسيا دورتموند يعلن عن الصفقة لمدة 3 سنوات

يذكر أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، كان قد أعلن عن توقيع عقد رعاية مع شركة راينميتال للأسلحة، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يتم عرض شعار شركة الأسلحة على منتجات دورتموند قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، بالإضافة إلى ظهور شعار الشركة على لوحات الإعلانات في النهائي وفي المؤتمرات الصحفية، لكن لن يظهر في مباراتهم أمام ريال مدريد.

غضب جماهير بورسيا دورتموند

وعبرت جماهير الجراد الأصفر عن غضبهم، من خلال اللافتة التي رفعوها في المباراة، فضلاً عن بيان آخر من رابطة المشجعين الرسمية، كما طالبت جمعية السلام الألمانية لتي يديرها فون جلاسر وهو أحد مشجعي بورسيا دورتموند، بإنهاء التعاقد مع الشركة التي تمول جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب حديث «جلاسر» لشبكة «ذا أثلتيك»، فإنه لم يتوقع أن تقوم إدارة الفريق الذي يشجعه، بالتعاقد مع شركة أسلحة لتصبح راعي للفريق.