وزير التموين: لا علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعة بعثة صندوق النقد المقبلة

حسم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاقتصاديين، نافيا أن يكون هناك علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشا بمراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو الجاري.

مطالب صندوق النقد

تابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «طلب الصندوق ليس فيما يخص الدعم، مطالب الصندوق فقط محصورة في كبح جماح الدين وخدمة الدين والاستثمارات العامة ولكن في شق الدعم هم أحب ماعلى قلبهم أن يتم تقليص النفقات في بنود كثيرة وتدخل في الحزمة الاجتماعية».

وأكد أن المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد في برامجهم أعينهم دائما تقيم مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية كي لا تؤثر على الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا بتأثر سلبي شديد قائلا: «بيبصوا إن الطبقات دي متتأثرش، كلنا بنتأثر لكن هما مهتمين ألا تتأثر بشدة وهذا ما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبير».