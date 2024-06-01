وزير التموين: إنتاج 291 ألف رغيف خبز مدعم في أول يوم من تطبيق المنظومة الجديدة

قال الدكتور علي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم رصد أي شكاوى في اليوم الأول لتطبيق منظومة الخبز الجديدة، خاصة مع شمول الوعي بالمنظمة الجديدة والتنبيه على كل المديريات، وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة منذ الصباح الباكر على مستوى الوزارة وعلى مستوى كل مديرية والمحافظين أيضا قاموا بكافة الجهود على الأرض.

تابع وزير التموين خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كل المسؤولين كانت على الأرض اليوم لمتابعة ما سوف يتم».

اليوم الأول من تطبيق المنظومة الجديدة

وأضاف أنه في اليوم الأول من تطبيق المنظومة الجديدة لم تأت شكوى واحدة من أي محافظة، حيث كان من المهم متابعة الأوضاع بناء على القرار الصادر بالمنظومة الجديدة بأن يكون رغيف الخبز زنة 90 جراما بجودة ومصنعية جيدة بسعر 20 قرشا يحقق كل الشروط.

وتابع: «في نفس الوقت بعض أهالينا في سوهاج والفيوم والجيزة يحصلون على جزء من الدقيق المدعم وإعداد الخبز في المنزل، وجرت عملية المتابعة والإشراف على المستودعات ومتابعة صرف تلك الكميات».

وزير التموين: نجاح تطبيق المنظومة الجديدة للخبز في أول يوم

واصل: «في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وهو التوقيت الذي ينهي فيه معظم المخابز عملها ويتبقى جزء منها يُنهي عمله في تمام 11 مساء طلبت من قسم الحاسب الآلي بالوزارة إعداد موازنة بين مطلع مايو ومطلع يونيو 2024، وتبين أنه في اليوم الأول من شهر مايو تم صرف 293 ألف رغيف في هذا اليوم وفي اليوم أول من يونيو، جرى صرف 291 ألف رغيف خبز مدعم، وهذا يعني نجاح تطبيق المنظومة.

ووجه وزير التموين رسالة شكر للمواطنين قائلا: «محتاج أشكر المواطنين إنهم موجودون معانا لأنهم جزء من الحل وليسوا جزءا من أي مشكلة لأننا كلنا موجودين لخدمة هذا المواطن».