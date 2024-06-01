وزير التموين: موجة التضخم الكبيرة أحد أسبابها السلع المستوردة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك موجة تضخم كبيرة أثرت على كل الطبقات بما فيها البسيطة والمتوسطة وفوق المتوسطة، ولم يرحم أحد من التضخم الحادث.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن موجة التضخم الكبيرة جزء منه مستورد خارجيا من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وجزء منه داخلي يعود لمشكلة الدولار التي بدأت في التحسن.

واصل: «لما نيجي في لحظة من اللحظات وتشوف منظومة الخبز التي لم تشهد أي تعديل سعري منذ 36 سنة ومع موازنة العام المالي 2024-2025 ومكنش هيقدر وزير المالية يقول تزود الدعم مع كل هذا العجز فكان لا بد من تقليل الفجوة بحيث قبل 1 يوليو 2024 حيث يستغرق القرار نقاش مطول منذ أبريل مع كافة الأجهزة المعنية حتى عندما تبدأ موازنة يوليو بتقليل الفجوة بقيمة 13.7 مليار جنيه عبر رفع قيمة رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا».

وتابع: «بالنسبة للدعم في بند الخبز نعم الرقم مؤثر خاصة أن البند ارتفع العام قبل الماضي كان 41 مليار جنيه وفي نهاية العام، 91 مليار جنيه دي قفزة كبيرة نتيجة فروق الأسعار».

وقاطعته الحديدي، قائلة: «لكن هذا كله لا يمثل إلا 2.3% من المصروفات و1.6% من الاستخدامات؟»، ليرد: «ليه عندنا تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ودعم المحروقات بدا يعلى تاني جدا والسلع التموينية وبالتالي الإجمالي 636 مليار جنيه وماينفعش بقي نقول 10 هنا و15 هناك ملهمش قيمة لأننا وقتها سنجد اتجاه العام المالي الجديد لا يضبط جماح الدين الذي يمثل 62% من الموازنة».