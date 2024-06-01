وزير التموين: تحريك سعر رغيف الخبز ضمان لتحسين الدعم واستمراره

أجاب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «الدعم سياسة اقتصادية هل هذا التغير في دعم العيش بالنسبة للطبقات الأقل دخلا هو تغير في سياسة الدولة تجاه الطبقات محدودة الدخل؟»، قائلا: «لازم أكون أمين في الإجابة إطلاقا سياسة الدعم من الدولة للمواطن لم تتغير إطلاقا.. وتحريك سعر الخبز ليس تخلي عن الدعم وأي تحريك لسعر رغيف الخبز هو ضمان لتحسين الدعم حتى يمكن الاستمرار والاستدامة».

تابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «لو بصينا على موازنة الدعم نلاقيها أكتر وأي إصلاح اقتصادي لا بد من أن يقترن بشبكة حماية اجتماعية جيدة وضامنها، والرئيس السيسي في فترات متقاربة أصدر توجيهات بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي مرتين أو تلاته بعام 2011 لما كنا لنتكلم عن 120 جنيها بنتكلم عن 800-1000 جنيه للمرأة المعيلة التي لديها طفل حدث تغير حقيقي من 4 مليارات جنيه والآن يفوق 40 مليار جنيه بالإضافة للحد الادتنى للأجور والمعاشات».

وأكد أن المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد في برامجهم أعينهم دائما تقيم مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية كي لا تؤثر على الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا بتأثر سلبي شديد، قائلا: «بيبصوا إن الطبقات دي متتأثرش كلنا بنتأثر لكن هما مهتمين أن لا تتأثر بشدة وهذا ما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبير».