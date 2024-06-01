وزير التموين: الدعم النسبي حاليا أعلى مما كان عليه في 2006

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: «الدولة تدعم سعر رغيف الخبز بنسبة 84%، بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشا، بديلا عن خمسة قروش».

وأضاف عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: أن سعر رغيف الخبز في 2006، كان خمسة قروش أيضا، مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشا، وبالتالي بلغت نسبة الدعم 75%.

وتابع: «النهاردة لما قلنا 20 قرشا، يبقى 84% تتحمله الدولة، وبالتالي ارتأينا أنه لا يمكن على سعر خمسة قروش للرغيف، بعد 36 سنة لعدة أسباب».

وكشف عن الأسباب قائلا: «تحمل الدولة لمثل هذه المبالغ أصبح كبيرا، وقيمة رغيف العيش أصبحت صفرا، وبالتالي مع احترامي لكل الآراء، احنا موجودين لنشتغل عند الناس، حتى ندير مبلغ الدعم بأفضل إدارة ممكنة، تحافظ على الدعم المقدم لهم، في أفضل صورة، وفي أعلى درجة كفاءة».

وواصل: «سوء الاستخدام للأكل كانت ظاهرة سائدة، والبعض اقترح تقليل كميات الأرغفة من خمسة إلى ثلاثة، وهذا مشكلة، لأنه كان سيؤثر بالسلب على الناس البسيطة، أكثر من تأثيره على الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة».

ولفت إلى أنه بعد نقاش مطول، كان الاتجاه الأفضل لرفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، حيث إن الدعم النسبي في العام 2024-2025، أكبر مما كان عليه في عام 2006، فتحريك السعر من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، تبلغ قيمتها 13.7 مليار جنيه، وبالتالي هي مشاركة من المواطن بنصف الزيادة.