المحلات تستعرض ملابس الإحرام.. والأسعار تبدأ من 225 جنيها: العتبة ناصعة البياض

بمجرد أن تطأ قدماك منطقة العتبة، وتسأل عن ملابس الحج يرشدك الباعة إلى مناطق شهيرة في مولات ومحلات بسيطة، استعدت للموسم جيدا تستعرض مختلف القطع التي يحتاجها الشخص قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج.

في زاوية بسيطة في الدور الثاني لأحد المباني المخصصة لبيع الملابس، يعرض شريف علوي ملابس الإحرام النسائي بشكل بسيط، بينما على بعد خطوات في نفس المنطقة، يقف كريم محمد يستقبل الزبائن بابتسامة وبكلمات ترحيبية ويسهب في شرح كل قطعة وخامتها، التي تعود للمصنع الخاص بهم في منطقة عين شمس، وكل بائع يصف بشكل مبسط تفاصيل الملابس في حديث خاص لـ«الوطن».

العتبة تتزين بملابس الحج

«موسم الزرق.. بنطلب منهم يدعولنا» هكذا وصف الشاب شريف علوي بائع إحرام في سوق العتبة ويروي لـ«الوطن» خلال توافد الناس عليه لشراء ملابس الحجج أن له قرابة الـ20 عامًا في بيع الإحرام النسائي، قائلًا إن له 7 أشكال: «فيه قطعتين عباية وملحفة، أو جيبة وعليها ميني دريس، وفيه 3 قطع بيزك بلوزة طويلة ودريس وعليه خمار، وفيه إحرام 4 قطع بنطلون، بيزك، عباية وطرحة»، واصفًا أن بهذه الأشكال اختلف الإحرام النسائي عن السنوات الماضية لأنه قديمًا كان قطعة واحدة.

«علوي» الذي تخرج في كلية التجارة، يمارس مهنته بصدر رحب قرابة ربع قرن ويعرف مواصفات كل قطعة، وحفظ عن ظهر قلب الخامات والمميزات: «معظم الشغل كريب، رويال، داكرون والناس بتشتري أكتر الخامة الكريب علشان مبيوبرش، والسعر بيختلف حسب الخامة مش عدد القطع يعني الأربع قطع هما أقل في السعر والأسعار بتبدأ من 325، لحد 900 جنيه»، وإلى جانب بيع ملابس الحج يبيع«علوي» هدايا الحجاج بدلًا من شرائها من الخارج وزيادة حمولة الحقيبة في الطائرة مثل السبح ومصليات بأشكال مختلفة.

على بعد خطوات يقف كريم محمد، شاب آخر متخصص في بيع ملابس الإحرام النسائي والرجالي منذ نحو 15 عامًا، ويروي بشكل أكبر تفاصيل الإحرام الرجالي، قائلًا: «زمان كان نوع واحد من الإحرام، حاليًا فيه كذا نوع لراحة الحجاج، المواصفات حاليًا تختلف بين إحرام بكباسين وإحرام بدون كباسين وإحرام باسكوتش، لكن الخامة في كل الحالات قماشة قطنية».

ما يميز «كريم» أن الملابس التي يبيعها الكثير منها يعود لمصنع خاص بتفصيل هذه النوعية، ويقبل عليه زوار بيت الله في مواسم الحج والعمرة بشكل كبير، ويصف الفرق في الأسعار قائلًا: «فىه خفيف وفىه تقيل كله قطن وأفضل نوع للفترة دي هي الخامات الخفيفة علشان الحر، والسعر للخفيف بـ845 جنيه أما الثقيل بـ975 واللي دون كباسين بـ525 جنيه».