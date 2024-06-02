«تيك توك» تطلق منصة جديدة للمستخدمين.. تنافس «يوتيوب»

بدأ القائمون على منصة الفيديو الشهيرة «تيك توك» في اختبار منصة جديدة تابعة لها بمواصفات مختلفة مهمة ومفيدة لصناع محتوى الفيديو.

أطلق على المنصة الجديدة اسم «TikTok Live Studio»، وهي متاحة الآن بشكل تجريبي لبعض المستخدمين من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بأنظمة ويندوز فقط وغير متاحة على أي نظام تشغيل آخر سواء أندرويد أو IOS أو غيره.

إطلاق بث مباشر وتسجيل فيديوهات طويلة

ويستطيع المستخدم الدخول إلى المنصة الجديدة من خلال حسابه المسجل على منصة تيك توك، ويتمكن المستخدم من خلالها بإطلاق بث مباشر وتسجيل فيديوهات طويلة المدة سواء عمودية أو أفقية حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

وما زالت هذه المنصة بوظائف محددة وقليلة باعتبارها تحت الاختبار والتجريب، حيث لا توفر إشعارات حول التبرعات والاشتراكات، لكن من المتوقع أن توفر المنصة الجديدة مستقبلا بيانات وتحليلات للمستخدمين عن المحتوى المنشور ليستطيعوا تحديد المحتوى الأفضل والأكثر متابعة عن غيره.

إمكانية تسجيل أو تحميل فيديوهات طويلة

يرى المحللون أن هذه المنصة الجديدة ستجذب عددا أكبر من المستخدمين الحاليين، فمن ضمن ميزات المنصة الجديدة إمكانية تسجيل أو تحميل فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى 60 دقيقة لتزداد منافسة TikTok لـ«يوتيوب» بشكل أكبر مما سبق.