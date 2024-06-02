تقدم أعمال تنفيذ محطتي الرماية والمتحف المصري بالخط الرابع للمترو (صور)

تقدمت أعمال تنفيذ محطتي الرماية والمتحف المصري الكبير، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، الذي يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، لنقل الركاب من مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

المحطات الجديدة مزودة بأفضل التكنولوجيات العالمية

وفق الهيئة القومية للأنفاق، فإن الأعمال إنشائية للمحطتين قاربت على الانتهاء، ويُجر حاليا التشطيبات لجميع مناسيب المباني، إذ أنشأت الهيئة منسوب التذاكر والغرف الفنية والرصيف، وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، مؤكدة أن المحطات الجديدة ستكون مزودة بأفضل التكنولوجيات العالمية.

المحطات من المقرر أن تخدم مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تزود ببلاطات مخصصة لهم لتحديد مسارهم بداية من دخول المحطة، بجانب تركيب ماكينات مرور تذاكر خاصة بهم، فضلاً عن تخصيص ماكينات لشراء التذاكر إلكترونياً.

الخط الرابع للمترو

وأكدت الهيئة أن الخط الرابع للمترو كان ضمن المشاريع العظيمة التي أُعتبرت حلما يستحيل تحقيق، والآن أصبحت قادرة على جعل الحلم واقع ملموس، موضحة أن محطة الرماية والمتحف المصري الكبير تخدم مناطق حيوية، إذ تأتي محطة المتحف بالتزامن مع إنشاء أكبر متحف الأمر الذي يحول المنطقة إلى منطقة سياحية.