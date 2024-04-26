«القومية للأنفاق» تكشف نسب تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو 

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، مستجدات تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، موضحة أن الخط يشتمل على أكثر من مرحلة، الأولى منه يبلغ طولها 19 كم وتشتمل على 17 محطة، ويمتد من محطة حدائق الأشجار إلى محطة الفسطاط لربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أن نسبة الأعمال الخرسانية بالمرحلة بلغت 75% في أول 6 محطات، موضحة أن العمل يتم بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة، تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

محطات تبادل الخدمة بخطوط المترو

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن المرحلة الأولى تتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، وتتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، لافته إلى أن المحطة الأولى هي محطة سطحية وبها رصيفين الأول يخدم الخط الرئيسي والثاني يخدم حركة القطار أثناء الذهاب إلى الورشة لأعمال الصيانة.

ونوهت الهيئة، إلى أن المشروع يشتمل 22 نفق، وتعمل به حاليًا 4 ماكينات حفر عميق، مؤكدة أن الأعمال تتم على مدار الساعة لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المُحدد له، وتوفير وسيلة انتقال متميزة لجمهور الركاب.