تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية اليوم، في شوارع القاهرة والجيزة خاصة كوبري أكتوبر وشارع رمسيس.

كثافة مرورية بكوبري أكتوبر

وقالت إنّ كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو المتجه الى منطقة المهندسين يشهدان بعض الكثافات المرورية، كما أنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، فيما ستكون هناك سيولة مرورية بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى الزاوية الحمراء.

سيولة مرورية بمنطقة المؤسسة

وتظهر كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش والمظلات ووسط البلد، وهناك سيولة مرورية أمام المُتجه إلى منطقة المؤسسة.

وفى محافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية فى شارع الهرم وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وأيضا هناك كثافات مرورية أمام المُتجه إلى كوبري الجيزة، وشارع فيصل بداية من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.