تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متفرقة في شوارع القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر مصطفى كفافي، الحالة المرورية اليوم الخميس 23 مايو 2024.

الحالة المرورية اليوم الخميس

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود بعض الكثافات النسبية في شوارع متفرقة، وتشهد شوارع أخرى سيولة مرورية.

وعلى طريق الكورنيش، سنجد كثافات من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد، وكذلك الكورنيش المتجه لمنطقة المؤسسة الذي يشهد بعض الكثافات البسيطة.

كثافات مرورية متحركة

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متحركة تظل مستمرة حتى منطقة العباسية، وتشهد غمرة في اتجاه العباسية بعض السيولة المرورية، ويشهد محور النصر كثافات مرورية عند الوصول للمنصة.

وتظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر لمنطقة سط البلد، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية.