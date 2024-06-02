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«الأرصاد»: اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس

كتب:

انتصار الغيطانى
09:07 ص | الأحد 02 يونيو 2024
ارتفاع الأمواج

ارتفاع الأمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن اضطراب الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر، وخليج السويس، إذ ترتفع الأمواج، نحو 4 أمتار، على مدار اليوم، بسبب نشاط الرياح. 

اضطراب الملاحة البحرية اليوم

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى وصول سرعة الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، ما قد يعرقل الملاحة البحرية على تلك الشواطئ في حالة الطقس.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وعن حالة الملاحة البحرية اليوم على سطح البحر المتوسط، فهي وفقا لتقرير الأرصاد، ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين1: 1.75 متر، والرياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية أحيانا.

 

 

 

 

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