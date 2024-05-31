حالة الطقس اليوم الجمعة.. موجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

توقعت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة على أن تتأثر البلاد بكتل هوائية حارة، مُتوقعة أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، وترتفع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع لتصل على القاهرة إلى 38 درجة.

موجة حارة شديدة تضرب البلاد

أوضحت «الأرصاد»، أن البلاد تتأثر بموجة حارة شديدة تستمر حتى الأربعاء المقبل، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهذه هي ذروة ارتفاع درجات الحرارة نهارا.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أما خلال ساعات الليل، أضافت «الأرصاد»، أنه يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، محذرة من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد حدوث اضطراب في حالة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، مُشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 41 درجة مئوية.

نصائح لتجنب مخاطر الموجة الحارة

- شرب الماء بانتظام طوال اليوم، ويُنصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا.

- تناول الفواكه والخضروات.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول والمشروبات الغازية.

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة.

- الاستحمام بماء بارد، لخفض درجة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

- تجنب النشاط البدني في أوقات الذروة.

- الحرص على تهوية المنزل بفتح النوافذ والأبواب للسماح بدخول الهواء النقي، أو استخدام المراوح أو مكيف الهواء.