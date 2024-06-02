إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس القاهرة اليوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنسبة نجاح 84.7%.

وأعلنت محافظة القاهرة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 470 طالبا وطالبة، موضحة أنّ المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 190 ألفا و260 طالبا وطالبة، شارك في الامتحانات 185 ألفا و545 طالبا وطالبة.

وجاءت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.8%، ونتيجة إعدادية المكفوفين 91%، ونتيجة المدارس الدولية 97%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية 74% وامتحانات الإعدادية الرياضية 62.3%.