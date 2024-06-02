بخلاف «الأرنب».. تحذيرات من 8 أسماك سامة تتداول في الأسواق

تحذيرات عدة أصدرتها المديريات الصحية بجميع المحافظات من خطورة تناول سمكة الأرنب السامة، التي تباع في الأسواق المحلية على هيئة «فيليه» مجمد بعد طمس معالمها تمامًا، وهي من بين أخطر أنواع الأسماك وأشدها فتكًا بالإنسان، كما تعتبر من أشهر المأكولات البحرية السامة التي يُحظر صيدها وتناولها إلى جانب العديد من الأسماك الأخرى.

أنواع السمك السامة

وسمكة الأرنب السامة ليست الوحيدة التي يحظر صيدها وتناولها، فقد حذرت الدكتورة نشوى شرف، استشاري علاج السموم، من مخاطر تناول سمك الماكريل، وذلك بعد رصد حالات تسمم في مختلف الدول، إذ تعود خطورة سمك الماكريل إلى سببين رئيسيين، أولهما احتواؤه على نسبة عالية من الزئبق الذي يتراكم في جسم السمك نتيجة تلوث البيئة، وعند تناوله بكميات كبيرة، يتسبب في تسمم خطير قد يؤثر على الجهاز العصبي والكلى، وثانيهما هو تناول الماكريل للطحالب السامة التي تحتوي على سموم مثله مثل سمكة الأرنب، وعند تناوله ينتقل هذا السم إلى جسم الإنسان.

وأضافت استشاري علاج السموم في حديثها لـ«الوطن»، تحذيرًا جديدًا إلى قائمة المخاطر الصحية المرتبطة بتناول سمك القرش، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الزئبق تفوق أي نوع آخر من الأسماك.

تحذير من 8 أنواع أسماك سامة

وحذرت شعبة الأسماك بالغرف التجارية المواطنين من شراء 8 أنواع من الأسماك تُشكل خطرًا على الصحة والسلامة لاحتوائها على سموم في أجزاء من جسمها، تتمثل في الآتي:

أسماك الصخرية: وبحسب الدكتورة نهلة حسام الدين، الباحثة في أمراض الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تعتبر stonefish «سمكة الصخر» أخطر سمكة موجودة في البحار والمحيطات على مستوى العالم، ولديها 13 شوكة سامين جدًا، إذ يمكن أن يتسبب السم الخاص بها إلى وفاة الشخص المصاب بها خلال مدة أقل من 24 ساعة.

وتتواجد هذه السمكة في مناطق الصخور وتتحور لتتخذ نفس شكل ولون الصخور، بالإضافة إلى تواجدها في مناطق الطحالب والشعب المرجانية، وفي حال لمسها تهاجم الشخص دفاعًا عن نفسها، وبحسب الدكتورة «نهلة»، فإنّ نوع السم الذي تطلقه السمكة من النوع الحساس للحرارة، يصيب أي منطقة في الجسم، وإذا لم يتم السيطرة على السم خلال فترة ما بين 24 لـ48 ساعة، ينتقل حتى يصل إلى الجهاز العصبي والقلب ويتسبب في الوفاة.

سمك العقرب: يُعرف بوجود زعنفتين سامتين على ظهره تُسببان آلامًا حادة و تورمًا.

سمك القط: يُمكن أن تُسبب زعنفته الشوكية جروحًا مؤلمة.

سمك البالون أو الفهقة: يحتوي على سم قاتل في أعضائه الداخلية.

سمك دجاجة البحر: ويكمن خطر هذه السمكة في السم الذي تحمله الغدة السمية في كل شوكة من الأشواك الثمانية عشر وخاصة الأشواك الموجودة في الزعنفة الظهرية، ويستمر تأثير السم لمدة 72 ساعة يشعر معها المصاب بارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وهبوط في الدورة الدموية وانخفاض ضربات القلب.

سمك البقرة أو الرقيطة: يُمكن أن تُسبب زعنفته الشوكية جروحًا مؤلمة.

سمك البلامة: يُسبب سمًا قاتلًا عند تناوله.

سمك القراض أو الأرنب: يُسبب سمًا قاتلًا عند تناوله.