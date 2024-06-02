تداول 15 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 8 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرة إلى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و736 شاحنة، و135 سيارة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و328 شاحنة، و126 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و408 شاحنات، و9 سيارات.

تداول 3600 طن بضائع في ميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين «أمل» و«الرياض»، بينما تغادر السفينة «وادي الكرم»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «سينا» و«الرياض»، وغادرت أربع سفن، هي «الرياض»، و«سينا أمل» و«الحرية 2».

وبحسب التقري، تم تداول 3600 طن بضائع، و383 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع، وهي «كوين نفرتيتي»، و«بريدج»، و«آور»، و«آيلة».

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة «LOTUS» وعلى متنها 3 آلاف طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، والسفينة «LADY ROZ» متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 5240 راكبا بموانيها.