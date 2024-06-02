نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. مراجعة التصحيح ورصد الدرجات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية، وأن اليوم الأحد هو بداية المراجعة النهائية ورصد الدرجات تمهيدًا لظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّه يتابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على مدار الساعة، حيث انتهت تصحيح أوراق الإجابة أمس وبدأت اليوم المراجعة النهائية ورصد الدرجات، والتي تستمر من يومين إلى 4 أيام داخل الكنترول مع تحري الدقة والعدالة في توزيع الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

وأكد «الفولي»، لـ«الوطن»، أنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون نهاية هذا الأسبوع أو السبت المقبل على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنّ تأخر ظهور النتيجة يعني أنّ هناك دقة عالية في عملية التصحيح تتبعها مديرية التربية والتعليم من أجل حصول جميع الطلاب على حقوقهم، موضحًا أنّه بمجرد ظهور النتيجة ستوزع على جميع المدارس.