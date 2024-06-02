أستاذ في التخطيط العمراني: الصعيد يشهد اهتماما غير مسبوق منذ 2014

قال سيف الدين فرج، أستاذ في التخطيط العمراني، إنّ الدولة المصرية أخذت على عاتقها الاهتمام بالقرى الريفية وخاصة في الصعيد، إذ شهدت اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014.

مشروعات تنموية في الصعيد

وخلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أضاف أنّه قبل عام 2014 كان هناك هجرة داخلية من الريف إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، أدى إلى ازدهارالعشوائيات، ولكن في خلال الـ10 سنوات الماضية، جرى الاهتمام بالمشروعات التنموية في الصعيد.

منطقة صناعية في المنيا

وأشار أنّ المنيا الجديدة تتميز أنها مرتفعة عن سطح الأرض ما يجعل جوها مناسب، لافتا إلى احتوائها على 8 أحياء سكنية متكاملة ومنطقة صناعية أدت إلى توافر فرص عمل بشكل كبير لسكان محافظة المنيا، والصعيد بوجه عام، مضيفا: «الدولة اهتمت بشبكات البنية الأساسية، مثل تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي».