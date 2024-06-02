«النقل»: تنفيذ 18.5% من الحواجز بمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

أعلنت وزارة النقل تقدم تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية الكبير، منها مشروع إنشاء حواجز أمواج الميناء، إذ يتمّ تنفيذه في 5 حواجز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير جميع المواني المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وفي إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير.

نسب تنفيذ الحواجز

بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 18.5% إذ تمّ الانتهاء من 20.1% من الحاجز الشرقي و28.1% من الحاجز الشمالي و21.6% من الحاجز الغربي وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي ويصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى 7 كيلومترات طولية.

كما يتمّ تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبًا والذي تمّ البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن متابعة مشروع إنشاء محور «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

ونوهت إلى أنَّ محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ذات أرصفة بمواصفات عالمية تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة وبها أحدث المعدات صديقة للبيئة لتداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات وتجهيز أطقم التشغيل ودمجها ضمن خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد.