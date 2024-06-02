أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة المنوفية.. تخفيضات تصل إلى 35%

كشفت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية، عبر موقعها الإلكتروني، بتخفيضات كبيرة تصل إلى أكثر من 35% على جميع المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية

وحددت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة المنوفية، حيث يوجد 78 منفذا موزعة على المدن والقرى في المراكز بهدف تغطية كل المناطق وعدم التزاحم على أماكن بعينها، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير لهم السلع الغذائية الأساسية بأقل الأسعار.

وتستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة المنوفية خلال السطور التالية:

1- منفذ أمام إدارة قوات الأمن دائرة مركز شرطة قويسنا

2- منفذ أمام مسجد سيدي خميس بشبين الكوم

3- منفذ السادات بسوق المنطقة الرابعة

4- منفذ أمام بنك مصر في منوف

5- منفذ أمام مسجد العباي بجوار قسم شرطة شبين الكوم

6- منفذ بجوار سور محكمة قويسنا

منافذ مبادرة كلنا واحد في المنوفية

7- منفذ بجوار مجلس مدينة الباجور

8- منفذ بجوار مركز شرطة أشمون بجوار المزلقان

9- منفذ بجوار مركز شرطة الشهداء

10- منفذ بجوار مزلقان العبور في شبين الكوم

11- منفذ بجوار مستشفى بركة السبع العام

12- منفذ بقرية ميت برة بجوار المزلقان

13- منفذ تلا بجوار مدرسة السادات

14- منفذ رقم 26 بالسوق التجارية في المنطقة السكنية 12

15- منافذ أمان منفذ رقم 9 المنطقة الثانية مدينة السادات

16- منفذ سرس الليان أمام قسم الشرطة

فروع منافذ أمان في محافظة المنوفية

17- منفذ سرس الليان بجوار كوبري المرور

18- منفذ قرية سنتريس بأشمون

19- منافذ أمان منفذ قويسنا المركز

20- منفذ ميدان فليفل في أشمون

21- شادر أمام مول مصر بمدينة السادات

22- شادر قرية الراهب مركز شبين الكوم

23- أسواق عبد الله العثيم في مبارك

24- النساجون الشرقيون 100 تقسيم النجار البر الشرقي بشبين الكوم

25- النساجون الشرقيون 126 شارع سعد زغلول البر الشرقي بشبين الكوم

26- النساجون الشرقيون 3 شارع أحمد أمام برج المهندسين

27- النساجون الشرقيون 30 شارع غراب تقاطع شارع النهضة

عناوين منافذ أمان في محافظة المنوفية

28- النساجون الشرقيون 6 شارع الريحاني متفرع من الجلاء البحري خلف نادي الجمهورية بشبين الكوم

29- النساجون الشرقيون برج التعمير شارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم

30- النساجون الشرقيون شارع بورسعيد عمارة فوزي السقا أمام بنك مصر

31- النساجون الشرقيون شارع بورسعيد ميدان الباجور

32- النساجون الشرقيون شارع أبو عوض متفرع من شارع عبد المنعم رياض بالباجور

33- النساجون الشرقيون شارع الجيش بجوار الإدارة الزراعية برج البركة

34- النساجون الشرقيون شارع بورسعيد بجوار الشريف للعطارة

35 النساجون الشرقيون شارع طريق النصر أمام المطافي بركة السبع

36- النساجون الشرقيون شارع عطفة العمدة من شارع عمر الأشقر في تلا

37- النساجون الشرقيون شبين الكوم شارع الجلاء البحري بميدان النافورة

38- خير زمان في شارع عاصم حما بشبين الكوم

منافذ كلنا واحد في شبين الكوم

39- خير زمان في برج الصفوة المقام على قطعة الأرض الكائنة بشارع حامد نصار من شارع طلعت حرب حي شرق مدينة شبين الكوم

40- خير زمان شارع صبري أبو علم في عمارات حمدي قنديل بجوار مصنع الثلج

41- خير زمان السادات المنطقة الثالثة بجوار عمارة عقيل

42 كازيون في ناصية شارع الجيش وشارع التومي أمام محكمة منوف

43- كازيون 45 شارع أحمد ماهر برج الرواد شبين الكوم

44- كازيون المجاورة الخامسة بالحي الأول في السادس من أكتوبر

45- كازيون في شارع الجيش بقويسنا

46- كازيون شارع بورسعيد في منوف

47- كازيون في اسطنها بالباجور

48- كازيون في العقار رقم 132 حاليا شارع عمر بن الخطاب مع شارع سعد زغلول بمدينة أشمون

49- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 67 شارع سعد زغلول بشبين الكوم

50- كازيون المحل الكائن في برج علياء طريق مليج بجوار معهد الكبد بمدينة شبين الكوم

51- كازيون المحل الكائن بشارع الشهيد رضا والي بالباجور

52- كازيون المحل الكائن حي السادات - البتاتون

53- كازيون المحل الكائن شارع أبو شوشة متفرع من شارع ترعة البطحة بمنوف

54- كازيون المحل الكائن شارع الجلاء بالباجور

55- كازيون المحل الكائن شارع الساحة الشعبية الباجور

56- كازيون المحل الكائن شارع السرايا وشارع طلعت عجور بمدينة الباجور

57- كازيون المحل الكائن شارع بورسعيد بمدينة سرس الليان

58- كازيون المحل الكائن شارع بورسعيد القبلي بمدينة منوف

59- كازيون المحل الكائن شارع ترعة البطحه القبلية طريق سرس بمدينة منوف

60- كازيون المحل الكائن شارع جمال عبد الناصر في شبين الكوم

61- كازيون في شارع خالد ابن الوليد متفرع منه بحي شرق مدينة أشمون

62- كازيون شارع سعد زغلول بقويسنا

63- كازيون شارع طلعت حرب بالشهداء

64- كازيون شارع عاشور مع شارع شلبي بمدينة قويسنا

65- كازيون في شارع مصطفى كامل، البر الشرقي، بمدينة شبين الكوم

66- كازيون شارع ميت شهالة شارع بورسعيد بمدينة الشهداء

67- كازيون عقار رقم 11 شارع المحطة مدينة الباجور

68- كازيون في المصيلحة بمركز شبين الكوم

69- كازيون في قرية أجهور الرمل مدينة قويسنا

70- كازيون برج الفسطاط في شارع طلعت حرب بشبين الكوم

71- كازيون شارع السوق بالباجور

72- كازيون شارع صبري أبو علم بشبين الكوم

73- كازيون قطعة رقم 1 شارع أحمد عرابي بمدينة تلا

74- بيم 19 شارع الشهداء بشبين الكوم

75- بيم بندر الباجور شارع كمال الشاذلي في عمارة بنك إسكندرية سابقا

76- بيم في شارع طلعت حرب أمام مستشفى المواساة بشبين الكوم

77- أسواق الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بشبين الكوم.