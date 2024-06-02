أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية.. تخفيضات كبرى

كشفت محافظة القليوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية منافذ وأماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة القليوبية، والتي تنتشر بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية بعروض مخفضة وتخفيضات تصل إلى 25% للزيت والسمن والسكر والأرز واللحوم والدواجن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية في إطار خدمتها للمواطنين علي مدار الساعة.

تخفيضات أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بالقليوبية

ونشرت محافظة القليوبية، في بيان لها، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الداخلية، أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل إلى 25% أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة القليوبية.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بالقليوبية

أوضح بيان المحافظة أنّ مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية تأتي في إطار العمل على تنوع الخدمات والمبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وأن أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بالقليوبية كالتالي:

أماكن تواجد سلاسل تجارية بالقليوبية

- ماركت خير زمان شارع معهد الخدمة الاجتماعية ببنها.

- ماركت خير زمان اتريب ببنها.

- ماركت خير زمان خلف كلية الهندسة ببنها.

- ماركت خير بلدنا شارع كوبري الفحص.

- ماركت خير بلدنا بكفر الجزار.

- معرض النساجون الشرقيون أول شارع جميل بينها.

- مول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

- هايبر أسواق الزهور بقسم شرطة ثانٍ بنها.

- هايبر ابوغزالة منشية النور بقسم أول بنها.

- ماركت كازيون شارع نقابة الصيادلة بنها.

- ماركت كازيون شارع جميل بنها.

- ماركت كازيون شارع الموقف الجديد بنها.

- ماركت كازيون بجوار شركة الغاز بنها.

- ماركت كازيون بجوار مدرسة الإعدادية القديمة ببنها.

- هايبر أسواق المدينة المنورة أمام المخبر الآلي بقسم شرطة ثان بنها.

- ماركت كازيون كفر الجزار مركز شرطة بنها.

- ماركت كازيون بجوار نفق الحدادين بمركز شرطة طوخ.

- ماركت كازيون أمام مزلقان كفر منصور مركز شرطة طوخ.

- ماركت كازيون قرية ترسا مركز شرطة طوخ.

- ماركت كازيون قرية اجهور الكبرى مركز شرطة طوخ.

- ماركت كازيون عزبة الوكلاء بمركز شرطة شبين القناطر.

- ماركت كازيون عزبة أبو خضرة بمركز شرطة شبين القناطر.

- ماركت كازيون أمام البنك الأهلي مركز شرطة كفر شكر.

- ماركت أولاد رجب شارع سوق الثلاثاء بالقناطر الخيرية.

- هايبر الشرقية بشارع 15 مايو قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

- هايبر بلاس وعيد لبيب بجوار كرستال عصفر بقسم شرطة أول شبرا الخيمة.

- هايبر المنوفي محطة الشجرة قسم شرطة الخصوص.

- هايبر القدس بشارع 15 مايو بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

- مول كارفور بمدينة العبور بقسم شرطة العبور.

- هايبر الفرجاني بشارع 15 مايو بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

- هايبر عبد الله العثيمي خلف محكمة قليوب.

- هايبر المحلاوي خلف الموقف الجديد بمسطرد.

- ماركت أولاد رجب بجوار حي شرق قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

أماكن تواجد الشوادر بالقليوبية

- بنها شارع فريد ندا - منطقة الأهرام.

- ميدان المؤسسة - أمام نادي المؤسسة العمالية - شبرا الخيمة.

أماكن تواجد منافذ أمان بالقليوبية

- منفذ أمان بجوار مركز شرطة بنها.

- منفذ أمان مدينة طوخ - شارع السوق.

- منفذ أمان كفر شكر - أسنيت.

- منفذ أمان مدينة العبور - الحى التاسع - بجوار دار مصر.

- منفذ أمان بشبرا الخيمة - بجوار قسم أول شبرا الخيمة.

- منفذ أمان بهتيم - شبرا الخيمة تانى - أمام شرطة النجدة.

- منفذ أمان بميدان التمثال - بنها.

- منفذ أمان بميدان الخصوص - القليوبية.