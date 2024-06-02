«تعليم المنوفية»: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة المنوفية، بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، وبرعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة المنوفية

وأوضح «الفولي» أن الوزارة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجها بضرورة توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة المنوفية.

لا شكاوى من المراقبين والطلاب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز لم تخطر بوجود شكاوى من المراقبين أو الطلاب، مشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الامتحانية على مدار الساعة.