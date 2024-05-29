عاجل.. 4 دول تحشد جيوشها لحرب نووية وجنود غير بشرية تستعد للقتال

تزداد حدة التوترات في العالم، وتقوم العديد من الدول بتجهيز جيوشها لضمان تحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن عملية تجهيز الجيوش توفير التدريب والتسليح اللازمين للقوات، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية.

فيما تعتمد دول كثيرة على تحديث تجهيزاتها العسكرية بانتظام، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق التفوق العسكري.

الناتو يتدرب على ضربة نووية ضد روسيا

تتصاعد التوترات بين موسكو وحلف الناتو مع تصاعد الصراع في أوكرانيا وتقدم القوات الروسية، فبعد تدريبات الجيش الروسي على استخدام الأسلحة النووية، قام الناتو بتكثيف تدريباته على ضربة نووية ضد روسيا، ما يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى في المنطقة.

ووفقًا لرئيس إدارة حرس الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، زعم أن حلف الناتو قام بتكثيف تدريباته ومناوراته العسكرية في الأيام الأخيرة، ويبذل جهودًا لتوجيه ضربة نووية نحو روسيا، وفقًا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأفاد بأن قوات الناتو تقوم بتدريبات قرب حدود روسيا، وتكثف جهودها في التدريبات الاستطلاعية والقتال ضد روسيا، بالإضافة إلى توجيه ضربة نووية قوية تكتيكية نحو الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن استمرار الحلف في هذه الممارسات سيواجه رد فعل من موسكو بهدف حماية الأراضي الروسية.

الصين تحضر جندي جديد استعداد للحرب

في تطوّرٍ ملفتٍ نحو مستقبل الحروب، قدّم الجيش الصيني خلال تدريباته العسكرية الأخيرة كلبًا آليًا يحمل بندقية على ظهره.

ويُعد الكلب الآلي تحديثًا للروبوتات في ساحة المعركة، وأكد الجندي تشين وي في مقابلة فيديو مع التلفزيون المركزي الصيني، أنه «قد يكون عنصرًا جديدًا في العمليات القتالية داخل المدن، حيث يمكنه استبدال جنودنا البشريين في تنفيذ مهام الاستطلاع وتحديد هوية العدو وتدمير الأهداف».

ووفقًا لشبكة CNN الأمريكية، يُظهر مقطع الفيديو الذي يمتد لمدة دقيقتين وصور خلال تدريبات «التنين الذهبي 2024» بين الصين وكمبوديا، الكلب الآلي وهو يتجول ويقفز ويتمدد ويتحرك إلى الوراء تحت تحكم مشغل عن بعد.

خلال أحد التدريبات، يقود الروبوت وحدة مشاة نحو مبنى ويطلق النار، وفي الجزء الأخير من الفيديو تظهر بندقية آلية مثبتة أسفل طائرة مسيرة تحمل 6 مراوح، ويُوضح الفيديو تنوعًا في المعدات الذكية المستخدمة في الصين.

جنود فرنسيون إلى كييف لحرب ضد روسيا

وفي فرنسا، أعلنت كييف أن باريس تعبر عن رغبتها في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا لمساعدة القوات المحلية في التصدي للهجمات الروسية.

أعلن القائد العام للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، عن ترحيبه بمبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب أفراد الجيش الأوكراني.

وأكد سيرسكي، أنه وقع بالفعل على وثائق تسمح للمدربين الفرنسيين الأوائل بزيارة مراكز التدريب الخاصة بالجيش الأوكراني قريبًا، والتعرف على بنيتها التحتية وأفرادها.

أمريكا تستعد لحرب في الفضاء

وعلى جانب آخر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أنظمة قتالية لمطاردة الأقمار الاصطناعية في المدار ولحماية المحطات الأرضية، استعدادًا لما يُعرف بـ«حرب الفضاء».

تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد التوترات الفضائية العالمية، حيث كشفت معلومات استخباراتية عن اهتمام روسيا بنشر أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية، وعن إطلاق الصين لعدد كبير من الأقمار الاصطناعية في المدار.

وفي ظل هذه التطورات، تشتد الجهود الأميركية للدفاع عن مصالحها وتأمين مواقعها في الفضاء.

ووفقًا للصحيفة، تُعتبر الإجراءات التي تتخذها واشنطن «حاسمة»، نظرًا لاعتماد خدمات الملاحة المتنقلة وبعض خدمات التلفزيون والإنترنت على المعدات الموجودة في الفضاء.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن شركات ناشئة في الولايات المتحدة تعمل على تقنيات دفاعية، تشمل الكبسولات المدارية، وأجهزة الاستشعار، وهياكل الأقمار الاصطناعية، التي قد تجد تطبيقات عسكرية.