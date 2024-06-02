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منة فضالي تكشف عن صور من كواليس مسلسل «أزمة ثقة»: «دعواتكم»

كتب:

هبة ياسر
11:06 ص | الأحد 02 يونيو 2024
مسلسل «أزمة ثقة»

مسلسل «أزمة ثقة»

انضمت الفنانة منة فضالي إلى قائمة أبطال مسلسل «أزمة ثقة»، حيث نشرت صوراً على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من كواليس المسلسل.

وكشفت الفنانة منة فضالي عن عدة صور تجمعها بالفنان هاني عادل وفريق عمل المسلسل، وكتبت: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل أزمة ثقة تأليف أحمد صبحي، ومدير التصوير هيثم ناصر، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة Together & golden media، دعواتكم».

تفاصيل مسلسل «أزمة ثقة»

ومسلسل «أزمة ثقة» مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر ومنة فضالي وهاني عادل وإيهاب فهمي وملك أحمد زاهر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد. 

أحداث مسلسل «أزمة ثقة» 

وتدور أحداث المسلسل حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر الفنانة منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر كأشقاء يواجهون العديد من الأزمات.  

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