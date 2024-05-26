ملخص قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024.. مهمة للطلاب

قال الأستاذ محمود رجب، مدرس الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، إنّ مادة رياضيات الثانوية العامة، مكونة من 4 أفرع مختلفة، منها فرع مادة الاستاتيكا، مؤكدًا أنّ ملخص قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024، مهمة لجميع طلاب شعبة علمي رياضة.

ملخص قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوى 2024

وأضاف رجب، لـ«الوطن»، أنّ جميع الطلاب الشعبة العلمية يمكنهم الاطلاع على ملخص قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوى 2024، عبر الرابط الإلكتروني.

موعد امتحان مادة الاستاتيكا

وتابع الأستاذ محمود رجب، بأنّ موعد امتحان مادة الاستاتيكا، سيكون 17-7-2024 المقبل، وستكون مدة الامتحان ساعتين وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، مشيرًا إلى أنّ عدد الأسئلة 20 سؤالًا، منها 18 سؤالا اختياريا، وسؤالان مقاليان، وسيكون إجمالي الدرجات 30 درجة توزّع كالتالي:

- 10 درجات على 11 سؤالًا.

- 8 درجات على الأسئلة المقالية.

- باقي الدرجات توزّع على باقي الأسئلة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنّ أول أيام امتحانات الثانوية العامة ستكون 10-6-2024، ويؤدي الطلاب امتحان المود «الدين - التربية الوطنية - الإحصاء - الاقتصاد» وبعد ذلك تبدأ إجازة عيد الأضحي، ثم يستأنف الطلاب الامتحانات مرة أخرى بداية من يوم السبت 22-6-2024.