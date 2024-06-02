«معلومات الوزراء»: 500 مليون دولار زيادة في قيمة صادرات الصناعات الغذائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرا أوضح قيمة الصادرات والواردات للصناعات الغذائية.

زيادة في قيمة الصادرات المصرية

وأوضح المركز أنّ بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجلت نحو 500 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية في الفترة (يناير- أبريل) 2024، لتسجل 2.1 مليار دولار، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتابع المركز، أنّ هناك 500 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024.