حيلة عروسين لتصدر التريند في حفل زفافهما.. «المعازيم اتصدموا»

على أنغام هادئة، يرقص العروسان وسط حالة من الفرح والسعادة في ليلة زفافهما، وفي غضون لحظات انتهت الموسيقى وانتهى معها الهدوء والفرحة، لتعلو أصوات شجار الزوجين فوق أصوات الأنغام، ومن ثم تتحول إلى ساحة شجار وغضب من كلا الطرفين، وفي النهاية سيطرت الصدمة على الحضور.

غضب بسبب أغنية

عادةً في ليلة الزفاف، يريد الزوجان توثيق لحظاتهما السعيدة وسط الأهل والأصدقاء، إلا أن تلك المرة كان هناك توثيق لمشاجرة وغضب بينهما بسبب «أغنية اختياراتي مدمرة حياتي»، وتم تداول مقطع الفيديو المصور، على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار حالة من الإثارة والجدل بسبب الشجار على مسرح الزفاف.

احتد الشجار بين العروسين، وتطور لدرجة قيام العريس بضرب زوجته وسط المعازيم، وسط صدمة العروسة وبكائها برفقة شقيقتها، لم تمر سوى عدة ثوانٍ وتحتضن زوجها وسط ضحكاتها المرتفعة، تحت أنظار الحضور المصدومة، ليتبين أنها هذه المشاجرة مجرد «مقلب».

مقلب في حفل الزفاف لتصدر التريند

لم يكن أحد يصدق أن تلك المشاجرة، كانت عبارة عن مقلب، «شربتوا المقلب.. اختي وصحابي عيطوا وانا كمان كنت بعيط بجد تخيلت أن الموقف دا حصل معايا حقيقي دا احنا كمان كنا هنمشي ونسيب الفرح ومش هنقول أنه مقلب مفيش غير اتنين بس اللي كانوا عارفين به» كان هذا تعليق العروس بعد أن فاجئت الحضور.

«على فكرة أنت ضربتني بجد.. بس احنا بتوع الأفكار الجامدة» حسب العروس «ميرا»، ومن ثم بدأ الحضور في الاندماج مع العروسين وتناسوا صدمتهم من المشاجرة التي حدثت قبل قليل، «أنتو وقعتوا قلبنا.. دا انا شتمته بعد ما ضربك» هكذا عبرت شقيقة العروس.

تعليقات رواد وسائل التواصل

وهو الأمر الذي لم يعجب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي عابت في الموقف والإهانة خلال حفل الزفاف: «ايه اللي استفادوه من المقلب.. أنا مش شايفه غير قلة أدب وانحطاط إنه يمد ايده علي مراته وهو يشتمها وهي تشتمه قدام الناس التريند خلى الناس ف قمة الإنحطاط»، «سخافة وقلة أدب.. لأن مينفعش الهزار في حاجه زي كدا»، «مقلب غير محترم و كان ممكن يقلب بجد»، «كل ده عشان ترند و فلوس ومش مهم التلاعب بالمشاعر والفرحة باليوم دا».