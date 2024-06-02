سعد الصغير يعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة بسبب وفاة والدة محمود الليثي

قرر الفنان سعد الصغير تأجيل طرح أغنيته الجديدة التي كان من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة؛ حدادا على رحيل والدة الفنان محمود الليثي التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أيام .

سعد الصغير يؤجل طرح أغنيته الجديدة

وكتب الفنان سعد الصغير منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: « تأجيل أغنية بابا الشغلانه للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله.. والدة اخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت.. في الجنة يا أمي إن شاء الله».

يذكر أن والدة الفنان محمود الليثي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وأعلن نبأ وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون».