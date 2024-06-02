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«الإسكان» تعلن تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان

كتب:

أيمن حمزة
01:09 م | الأحد 02 يونيو 2024
اللواء محمود نصار: نهدف لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

اللواء محمود نصار: نهدف لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

تفقد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي يُعدّ أحد أهم مشروعات الطرق في المحافظة.

ربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب الدولي والطريق الدولي الساحلي

يهدف مشروع القوس الغربي إلى ربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب الدولي والطريق الدولي الساحلي، وذلك بهدف: نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، واستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة.

تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية

كما يهدف المحور إلى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال توفير طريق بديل يربط بين مختلف مناطق المحافظة دون الحاجة إلى الدخول إلى وسط المدينة.

ويتكون مشروع القوس الغربي من طريق مزدوج بطول 20 كيلومترا، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، وتمّ تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يُعدّ أحد أهم مشروعات التنمية في المحافظة، وأنه سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام، كما أنه سيُساعد على جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

جدير بالذكر أنَّ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، يتولى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الهامة في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطط الدولة لتنمية المحافظة وجعلها وجهة سياحية عالمية.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.