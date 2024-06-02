«القاهرة» تحذّر: محاضر بيئية وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحي في الشوارع

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّه سيتم تحرير محاضر بيئية لمن يذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، لافتا إلى أنّ قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم، مع فتح المجازر الحكومية في القاهرة «الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان»، لاستقبال أضاحي المواطنين وتقديم خدمة الذبح مجانا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتابع أنّ الخدمة المجانية المقدمة للمواطنين، تشمل الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

ولفت محافظ القاهرة إلى حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأوضح أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، مطالبا هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.