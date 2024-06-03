في عيد ميلاد وفاء صادق.. أبرز 5 أفلام أوصلتها إلى النجومية

تحتفل الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها اليوم، بعدما قدّمت العديد من الأعمال التلفزيونية السينمائية والدرامية، وصل عددها إلى 68 عملا، آخرها مسلسل عتبات البهجة، الذي طرح في شهر رمضان الماضي، وجسدت خلاله شخصية «منال» إلى جانب الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم يوسف عثمان وخالد شباط وغيرهما.

بدأت وفاء صادق مسيرتها الفنية مع مطلع التسعينات، وقدّمت العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل «الآنسة كاف» عام 1993 وجسدت من خلاله شخصية «شربات»، إلى جانب الفنان عبدالمنعم مدبولي وكرم مطاوع وفيفي عبده وخالد زكي، ومسلسل «حصاد الحب» عام 1992، وقدمت من خلاله دور «وردة» إلى جانب الفنان عبدالله غيث وسميحة أيوب وسناء جميل.

دور وفاء صادق في «لن أعيش في جلباب أبي»

ولمع نجمعها خلال مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» عام 1996 بعدما برعت في تقديم دور «بهيرة» ابنة الحاج «عبدالغفور البرعي»، الذي جسد دوره الفنان الراحل نور الشريف و«فاطمة كشري»، التي قدمتها الفنانة عبلة كامل، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين، منهم رشوان توفيق وياسر جلال ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ومنال سلامة وإيناس مكي.

مسلسل «وبينا ميعاد»

وتوالت عليها الأعمال فشاركت في مسلسل «رجل غني فقير جدًا» واستطاعت وفاء صادق أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل «وبينا ميعاد» بجزئيه، من بطولة شيرين رضا وصبري فواز، وجسدت فيه شخصية «فريدة» زوجة «يحيى» (محمد سليمان) والد بنات «نادية» (شيرين رضا).