وفاء صادق: مسلسل وبينا ميعاد دعوة للتعامل بـ«شياكة» بعد الطلاق

عبرّت الفنانة وفاء صادق، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، خصوصًا وأنه يتناول موضوعات اجتماعية مهمة، تشبه كل بيت في مصر، من خلال قصص واقعية، وليست افتعالا لحكايات غير موجودة، مشيرة إلى أنها تحمست للمسلسل منذ قراءة السيناريو، وأن الانطباع الأول منذ البداية كان مبشرًا بالخير.

مسلسل وبينا ميعاد، يدور حول أسرة المهندسة نادية، وتجسد شخصيتها شيرين رضا، امرأة مطلقة تتولى تربية 4 بنات، تتزوج من المهندس حسن، ويجسد دوره صبري فواز، وهو رجل أرمل لديه 4 من الأبناء، وتحدث كثير من المناوشات بين أبنائهما لرفضهما هذه الزيجة، ويظهر طليق نادية ويقوم بدوره محمد سليمان، ويقرر الاقتراب من بناته بعد تركهن منذ سنوات.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، داليا شوقي، آية سليم، تسنيم مطر، الطفلة كنزي رماح، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، ميران عبدالوارث، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، عايدة فهمي، خالد أنور، تأليف وإخراج هاني كمال.

الرقي في التعامل

وأشارت وفاء صادق، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه من خلال تجسيدها شخصية «فريدة» زوجة «يحيى» طليق «نادية»، يتم تقديم نموذجًا مختلفًا لشكل التعامل الراقي «شياكة» بين هذه الأطراف، والتركيز على فكرة يجب ألا يتحول الجميع إلى أعداء بعد الانفصال بين الزوجين، ولكن هناك ضرورة لأن تكون العلاقات في إطار الاحترام خصوصًا إذا كان هناك أبناء لا ذنب لهم.

وأوضحت أنها تهتم كثيرًا بالدراما الاجتماعية، خصوصًا وأنها أم، وتفكر في العمل الذي تشارك به والرسالة التي يستهدفها، وما الذي ستقدمه دون أن تضر بأبنائك وأبناء الآخرين، بل الجميع يستفيد ويتعلم وينتبه لأمور قد تغفل عنه.