القسنطيني يبحث عن الصعود للمركز الثاني بدوري الجزائر من بوابة الاتحاد

يحل اتحاد العاصمة، ضيفا على نظيره النادي الرياضي القسنطيني على ملعب «الشهيد حملاوي»، في مباراة مؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأثنين بتوقيت القاهرة.

ويدخل النادي الرياضي القسنطيني، المباراة بالفوز على نظيره اتحاد بسكرة، بنتيجة 1-0 على «ملعب 18 فبراير»، بالجولة 27 لدوري موبيليس، ليحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة. ويسعى القسنطيني لحصد الثلاث نقاط أمام اتحاد العاصمة لانتزاع المركز الثاني من شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني بـ«49 نقطة».

فوز اتحاد العاصمة على أولمبي الشلف

وفي المقابل، يدخل اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة النادي الرياضي القسنطيني، بالفوز على نظيره أولمبي الشلف، بهدفين مقابل هدف على ملعب «20 أوت (أغسطس) 1955» بالجولة 27 لبطولة «دوري موبيليس»، ليحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويحتل مولودية الجزائر، المركز الأول برصيد 61 نقطة، بفارق 12 نقطة، عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني بـ 49 نقطة، ويأتي النادي الرياضي القسنطيني ثالثا بـ 48 نقطة.