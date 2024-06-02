امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الفيوم.. لا شكاوى من الطلاب

شهدت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الفيوم، اليوم الأحد، استقرارًا في سابع أيامها، وسط حالة من الرضا والارتياح بين الطلاب مطلع أسبوع الامتحانات الثاني، فيما تكثف اللجان من أعمال التفتيش للطلاب والطالبات، باستخدام العصا الإلكترونية، منعًا للغش داخل اللجان، ولضمان انضباط سير الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم، وآخر موعد لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم

وبحسب مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم هذا العام يبلغ نحو 35886 طالبًا وطالبة، موزعين على 86 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، كالآتي:

- 40 لجنة تعليم صناعي.

- 31 لجنة تعليم تعليم تجاري.

- 15 لجنة تعليم زراعي.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التجارية

وبحسب جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم، فإنّ الطلاب والطالبات أدوا الامتحان اليوم الأحد في المواد الآتية:

أدى طلاب المدارس التجارية نظام الـ 3 سنوات، امتحان مواد محاسبة حكومية لشعبة شؤون قانونية، والسكرتارية باللغة الإنجليزية لشعبة تسويق، وتأمينات أشخاص لشعبة تأمينات، والسكرتارية باللغة الإنجليزية لشعبة الإدارة.

كما أدى طلاب الدبلومات الفنية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات اليوم الأحد، امتحانات مواد أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم لطلاب تأمينات تجارية وشئون قانونية، ومحاسبة حكومية شعبة إدارة وتسويق وسوق مال، ومواني وخدمات بحرية شعبة إدارة الموانيء والخدمات البحرية.

وخضع طلاب الدبلومات الفنية التجارية نظام 3 سنوات جدارات أساسية لأداء امتحانات، محاسبة حكومية لشعبة شؤون قانونية، والسكرتارية باللغة الإنجليزية لشعبة تسويق، وفن الإنتاج في التأمين لشعبة تأمينات، واقتصاد لشعبة الإدارة.

وفيما يخص طلاب الدمج، فقد أدى نظام الخمس سنوات، امتحان مادة أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم لشعبة تأمينات تجارية وشئون قانونية، ومحاسبة حكومية لشعبة إدارة وتسويق وسوق مال، ومواني وخدمات بحرية لشعبة إدارة المواني والخدمات البحرية.

ختام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لهذه المدارس

واختتتم طلاب والطالبات الدبلومات الفنية بمدارس التعليم والتدريب المزدوج المهن التجارية، الامتحانات اليوم الأحد، بأداء امتحانات مواد فن البيع لشعبة مساعد فني إداري، والنقل الداخلي، والحاويات والبضاعة العامة لشعبة خدمات النقل الدولي، وعمليات المخازن لشعبة فني عمليات مخازن اللوجيستيات.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 شؤون فندقية

وتضمنت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 شؤون فندقية وخدمات سياحية نظام الثلاث سنوات، امتحان مواد إدارة فندقية شعب مطبخ ومطعم وإشراف داخلي، وعلاقات عامة شعبة خدمات سياحية، ومحاسبة فندقية شعبة إشراف داخلي.

أما طلاب الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات شعبة إعداد مهني، فقد أدوار امتحان إدارة فندقية لجميع الشعب.

كما أدى طلاب الثانوية الفندقية التعليم والتدريب المزدوج امتحان مادة تكاليف أطعمة ومشروبات.