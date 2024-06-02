«تعليم البحر الأحمر»: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 دون شكاوى

أكد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور هشام منير وكيل الوزارة، انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في البحر الأحمر، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية شكاوى من الطلاب أو المراقبين.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمقر المديرية بشارع الحجاز بالغردقة لم تتلق شكاوى بشأن سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية وتنظيمية وأمنية واحترازية مشددة، لتوفير الهدوء للطلاب.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مقر لجان أعمال التصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024، مشددا على مراعاة الدقة في أعمال التقدير لصالح جميع الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحر الأحمر

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتهاء أعمال تصحيح وبدء أعمال الرصد وجمع الدرجات، مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، ومؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر خلال الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.