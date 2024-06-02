مفاجأة في تخلي ابنة براد بيت عن لقب ابيها.. ما موقف أنجلينا جولي؟

حالة واسعة من الجدل آثارها تقديم شيلوه ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، طلبًا إلى المحكمة لإزالة اسم «بيت» رسميًا من اسمها الأخير، وكشف مصدر مقرب من النجمة أنجلينا جولي أنها لم تكن على علم بما قامت به ابنتها على الإطلاق، بحسب ما نشره موقع «إنترتينمينت تونايت».

وكشف المصدر المقرب من عائلة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، «لقد عينت شيلوه محاميها الخاص ودفعت ثمنه بنفسها، لذا فإن أنجيلينا لا لم تكن تعرف الأمر ولا يمكنها التحدث في ذلك نيابة عن ابنتها»، وكانت شيلوه قدمت طلبها إلى المحكمة في 27 مايو الماضي، وهو اليوم الذي بلغت فيه 18 عامًا، من خلال تقديم الأوراق، تأمل شيلوه أن تغير اسمها بشكل قانوني وأن يصبح اسمها «شيلوه نوفيل جولي» بدلا من «شيلوه نوفيل جولي بيت».

براد بيت وأنجلينا جولي لديهما ثلاثة أطفال بيولوجيين، من بينهم شيلوه البالغة من العمر 18 عاما، بالإضافة إلى التوأم فيفيان ونوكس البالغان من العمر 15 عامًا، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال بالتبني مادوكس 22 عامًا، وباكس 20 عامًا، بالإضافة إلى زهرة 19 عامًا.

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كانت زهراء أول من أسقط كلمة «بيت» من اسمها الأخير، وقدمت نفسها باسم «زهرة مارلي جولي» خلال حفل التقديم بعد انضمامها إلى نادي ألفا كابا ألفا في كلية سبيلمان في أتلانتا، جورجيا، وحذت فيفيان حذوها في الآونة الأخيرة، حين شاركت هي ووالدتها الشهيرة في إنتاج مسرحية The Outsiders في برودواي، والتي عرفت نفسها باسم «فيفيان جولي».

ولكن تعتبر شيلوه هي أول أبناء أنجلينا وبراد الذين يتطلعون إلى إجراء التغيير رسميًا، من خلال تقديم الأوراق في المحكمة لتغيير اسم عائلتها بشكل قانوني.