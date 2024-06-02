معلومات عن ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت.. تقدمت للمحكمة بطلب غريب

تصرف غريب صدر عن ابنة نجمي هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي، فاجأت به مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي ومحبي والديها، بعدما تقدمت بطلب إلى المكمة الأمريكية، بانتزاع كنية والدها «بيت» من اسمها، رغبة منها في أن تعيش دون أن تنتمي إليه، والاكتفاء بكنية والدتها فقط «جولي».

ابنة براد بيت تقرر التخلي عن كنية والدها

حالة من الجدل أثارتها ابنة براد بيت، على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الغريب للمحكمة، ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفق صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، وصحيفة «ديلي ميل».

معلومات عن ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت

- تُدعى شيلوه نوفيل جولي بيت.

- تبلغ من العمر 18 عامًا.

- ولدت في عام 2006.

- لديها 5 أشقاء آخرين.

- ترتيبها الثالث بين إخوتها.

- كانت تعيش مع والدتها حتى سن 17 عامًا، واتجهت للعيش مع والدها عاما واحدا فقط.

- تتمتع بمواهب التمثيل والغناء والرقص.

- تشبه والدها للغاية في الصفات والشكل وتربطها علاقة قوية به، إذ حرص دائمًا على دعمها وتشجيعها.

- كانت الأولى من بين إخوتها التي تقدمت إلى المحكمة بطلب رسمي للتخلي عن كنية والدها.

على الرغم من أن «شيلوه» هي الأولى التي تقدمت بطلب رسمي للمحكمة بالتخلي عن كنية والدها، فإنّ شقيقتها الصغرى «فيفيان» صاحبة الـ15 عامًا، كانت الأولى التي تخلت عنه في تعاملاتها مع أصدقائها واكتفت بكنية والدتها، ليصبح اسمها وسط أصدقائها فيفيان جولي، وبحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية فإنّ من المتوقع أن يسير أشقاء «شيلوه» على خطاها في التخلي عن اسم «بيت».