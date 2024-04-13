أسعار المراوح 2024 مع اقتراب بدء فصل الصيف.. اعرفها

شهدت عمليات البحث عن أسعار المراوح 2024 تزايدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب فصل الصيف، وعلى الرغم من التزاحم على الشراء إلا أن أسعار المراوح شهدت تراجعا في السوق المحلية بعد إعلان الدولة المصرية عن عدة مبادرات لخفض الأسعار.

أسعار المراوح 2024

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية نظرة شاملة على أسعار المراوح 2024 لمجموعة من الماركات المعروفة في السوق المصرية.

أسعار مراوح السقف 2024 من فريش

إليكم قائمة بأسعار مراوح السقف 2024 من مختلف الموديلات والمواصفات لعلامة فريش:

1. مروحة سقف رافال ليد

- السعر: 1,042 جنيه مصري.

2. مروحة سقف رافال

- السعر: 913 جنيها مصريا.

3. مروحة سقف ستار

- السعر: 3,204 جنيهات مصرية.

4. مروحة سقف 3 كلوب

- السعر: 1,834 جنيه مصري.

- السعر: 1,996 جنيه مصري.

5. مروحة سقف فيكتوريا

- السعر: 3,611 جنيه مصري.

- السعر: 7,499 جنيه مصري (مزودة بإضاءة LED و5 ريش).

6. مروحة سقف الباشا

- السعر: 2,714 جنيه مصري.

7. مروحة سقف بثلاثة سبوت

- السعر: 2,499 جنيه مصري.

8. مروحة سقف بحجم 56 بوصة

- السعر: 990 جنيها مصريا.

9. مروحة سقف موديل FR-CF

- السعر: 895 جنيها مصريا.

10. مروحة سقف فانتوم

- السعر: 995 جنيها مصريا.

تتوفر هذه المراوح بمجموعة من الميزات والتصاميم المتنوعة لتلبية احتياجات مختلفة العملاء في مصر.

أسعار المراوح من تورنيدو 2024

فيما يلي قائمة بأسعار مراوح السقف من تورنيدو المتوفرة في السوق المصرية:

1. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56WW

- السعر: 990 جنيها مصريا.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، اللون الأبيض.

2. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56H

- السعر: 1,380 جنيه مصري.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، اللون الأبيض.

3. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56L

- السعر: 1,680 جنيه مصري.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، ليد، اللون الأبيض.

4. مروحة سقف تورنيدو موديل TCFM60

- السعر: 2,130 جنيه مصري.

- مواصفات: 3 ريشة، 60 بوصة، اللون الأبيض.

تتوفر هذه المراوح بمجموعة متنوعة من الخيارات والميزات لتناسب احتياجات مختلفة العملاء في مصر.

أسعار مراوح السقف 2024

هناك مجموعة متنوعة من الماركات التي تنتج مراوح سقف بأسعار ومواصفات مختلفة، ومن بينها:

1. مروحة سقف طراز FC-56 من ماركة إيه تي إيه

- السعر: 750 جنيها مصريا.

2. مروحة سقف 5 سرعات 3 ريشة من ماركة إيه تي إيه

- السعر: 690 جنيها مصريا.

3. مروحة سقف من ماركة سوناي

- السعر: 770 جنيها مصريا.

4. مروحة سقف بقطر 56 بوصة من ماركة حجازي

- السعر: 1,299 جنيه مصري.

5. مروحة سقف من ماركة أوشا

- السعر: 2,620 جنيه مصري.

6. مروحة سقف من ماركة أوشا

- السعر: 2,890 جنيه مصري.

7. مروحة سقف جينيريك مع إضاءة LED

- السعر: 4,500 جنيه مصري.

8. مروحة سقف توب إليكتريك مع إضاءة LED

- السعر: 4,300 جنيه مصري.

9. مروحة سقف نيو ناشيونال

- السعر: 799 جنيها مصريا.

10. مروحة سقف من ماركة ناتشورال سكاي بقطر 56 بوصة

- السعر: 799 جنيها مصريا.