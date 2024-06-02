الأرصاد: الحرارة تكسر حاجز الـ40 درجة في 16 محافظة.. ورياح جنوبية شرقية السبب

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ سكان 16 مدينة ومحافظة سيعانون اليوم من طقس شديد الحرارة وارتفاع كبير في قيم الحرارة العظمي التي تصل إلى 45 درجة اليوم، وتستمر لمدة 7 أيام مقبلة.

وأشارت الأرصاد في تقرير صادر لها إلى أنَّ محافظة جنوب سيناء وشمال ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر تقع تحت تأثير موجة طقس شديدة الحرارة، بسبب امتداد رياح جنوبية شرقية ساخنة يصاحبها كتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، ذروتها نهاية الأسبوع الجاري، إذ تتراوح بين 40 إلى 45 درجة وفقا للموقع الجغرافي للمحافظة، كما يسود طقس مشمس، يزيد الإحساس بارتفاع الشديد في الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 40 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 40 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 40 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 41 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 42 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 45 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 41 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 41 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 41 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 41 الصغرى 28.

شلاتين: العظمى 41 الصغرى 28.