بعد ارتفاع درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف موعد بدء فصل الصيف

مع اقتراب فصل الربيع، الذي سيحل خلال أسبوعين من اليوم، تشهد مصر زيادة تدريجية في درجات الحرارة، بحسب تصريحات منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت أن البلاد تمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع، إذ يزداد طول النهار ويقل طول الليل.

متى يبدأ فصل الصيف في مصر؟

وأضافت غانم أن البلاد خلال الأيام الأخيرة من فصل الشتاء تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بنسب أعلى من فترات الانخفاض، موضحة: «أصبحنا نقترب من بداية فصل الربيع الذي سيحل في 21 مارس الجاري، أما موعد الصيف سيحل بعد نحو 45 يوما من الآن، أي في 20 يونيو المقبل، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل».

وأشارت غانم إلى أن النصف الأول من فصل الربيع سيكون الطقس بنفس السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء، من حيث فترات ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، في حين أن النصف الثاني من فصل الربيع سيأخذ السمات المناخية لفصل الصيف، من حيث ارتفاع درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وارتفاع نسب الرطوبة في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 26 15

أكتوبر 25 14

بنها 26 15

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 25 14

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 14

دمياط 24 13

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 27 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 27 15

نخل 23 05

كاترين 20 04

الطور 25 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 26 13

العلمين 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 11

سيوة 26 12

رأس غارب 25 16

الغردقة 26 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 26 12

بني سويف 27 12

المنيا 27 11

أسيوط 26 11

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 31 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 30 14

أبو سمبل 30 15