الصيف يبدأ فلكيا في مصر بعد غد.. رياح جنوبية ساخنة وموجات حرارة شديدة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه بعد يومين وبالتحديد الأربعاء سوف يبدأ الصيف الفلكي في مصر، ويستمر 93 يومًا و16 ساعة، وسوف يكون أطول نهار في العام غداً الثلاثاء ويستمر 14 ساعة و4 دقائق».

الكرة الأرضية على موعد مع التحول الشمسي الصيفي

وأضاف أنه في غضون ساعات، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكي مهم يتكرر في هذا التوقيت من كل عام، وهو التحول الشمسي الصيفي وفيه تتعامد الشمس على جنوب مصر فتزداد الطاقة الحرارية المصاحبة للشمس ويزداد فرص حدوث الموجات شديدة الحرارة الطويلة وما يصاحبها من رياح جنوبية ساخنة المعروفة بـ«الشرد».

أوضح أنَّه سوف تبدأ الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة لتكون هي السائدة، وبمجرد انتهاء موجة تبدأ أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ20 و25 درجة بداية من 19 يونيو وحتى نهاية الصيف في 23 سبتمبر، وتزداد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان المعروف بقربة من محافظة أسوان، كما تسود موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة وهي الأخطر.

وحذر «فهيم» من التعرض لضربات الشمس، خاصة في أثناء الموجات شديدة الحرارة، إذ تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي.

أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف الفلكي

وأكّد «فهيم» أنَّه مع بداية الصيف سيتراجع تحجيم ثمار المانجو والبلح والزيتون والتين والرمان والبرتقال والليمون ولوز القطن، كما تنخفض نسبة المواد الفعالة كزيت الزيتون وفي بعض الطبية العطرية.

ولفت إلى أنَّه من بين الظواهر أيضًا ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية، خاصة في حال وجود رياح ساخنة مثل الذرة والأرز والسمسم والفول السوداني وفول الصويا واللوبيا ما يتطلب إضافة مركبات الكالسيوم.

من بين الظواهر أيضًا زيادة معدلات التنفيل في المحاصيل الثمرية وتعني تساقط العقد الحديث في الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية وزيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار، كما تزيد حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل.